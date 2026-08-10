/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ குறிஞ்சிப்பாடியில் செடல் திருவிழா
ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
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குறிஞ்சிப்பாடி: புற்று மாரியம்மன் கோவில் செடல் திருவிழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
குறிஞ்சிப்பாடியில், புற்று மாரியம்மன் கோவில் ஆடி செடல் திருவிழா, கடந்த ஜூலை, 30ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
இதையொட்டி தினசரி புற்று மாரியம்மன் மதுரை மீனாட்சி, தட்சிணாமூர்த்தி, வேணுகோபாலன், வெண்ணைத்தாழி கிருஷ்ணன், தவழும் கிருஷ்ணன், சரஸ்வதி, தெருவடைச்சான் ஆதிபராசக்தி உள்ளிட்ட அலங்காரங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார்.
இந்நிலையில், செடல் திருவிழா நேற்று விமரிசையாக நடந்தது. இதில் குறிஞ்சிப்பாடி சுற்று வட்டாரத்தில், 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் அதிகாலை, 5:00 மணி முதல் கலந்து கொண்டு செடல் அணிந்து, மாவிளக்கு போட்டு அம்மனை வழிபாடு செய்தனர்.
இறுதி நாளான இன்று திருத்தேர் உலா நடைபெறுகிறது.