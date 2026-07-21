பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் 24ம் தேதி செடல் உற்சவம் 

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் 24ம் தேதி செடல் உற்சவம்
பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் 24ம் தேதி செடல் உற்சவம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 PM
கடலுார்: கடலுார் ஆயுதப்படை காவலர் குடியிருப்பு பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் செடல் உற்சவம் வரும் 24ம் தேதி நடக்கிறது. கடலுார் ஆயுதப்படை காவலர் குடியிருப்பு பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் 61ம் ஆண்டு செடல் உற்சவத்தை முன்னிட்டு இன்று0 மாலை 6:00 மணிக்கு சித்தி விநாயகர் கோவிலில் இருந்து முளைப்பாரி ஊர்வலம் புறப்பட்டு பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலை வந்தடைந்து கும்மி கொட்டும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. நாளை காலை 6:00 மணிக்கு மகா கணபதி ேஹாமம், 7:00 மணிக்கு அபிஷேக ஆராதனை, 9:00 மணிக்கு எல்லை கட்டுதல், 11:00 மணிக்கு பால் அபிஷேகம், 12:00 மணிக்கு கொடியேற்றுதல், இரவு 7:00 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. வரும், 24ம் தேதி காலை 8:00 மணிக்கு அபிஷேகம், பகல் 12:30 மணிக்கு சாகை வார்த்தல், மதியம் 1:00 மணிக்கு மகா தீபாராதனை, மாலை 5:00 மணிக்கு செடல் உற்சவம் நடக்கிறது.
25ம் தேதி காலை 9:00 மணிக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழா, இரவு 7:00 மணிக்கு அபிஷேகம் நடக்கிறது.