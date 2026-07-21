சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம்
சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:20 PM
கடலுார்: கடலுாரில் கழிவுநீர் வழிந்தோடி சாலையில் தேங்கி நிற்பதால் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
கடலுார், மஞ்சக்குப்பம் பத்மாவதி நகரில் பூங்கா உள்ளது. இந்த வழியாக தினமும் ஏராளமான பொதுமக்கள் செல்கின்றனர்.
இதற்கிடையே, பூங்கா எதிரில் கால்வாயில் குப்பைகளை சரியாக அகற்றாததால் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி சாலையில் வழிந்தோடி குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரில் கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகி நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்படுவதுடன் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
இதனால் சிறுவர்கள் முதல், பெரியவர்கள் வரை சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு பல முறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என, பொதுமக்கள் மத்தியில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இனியாவது கழிவுநீரை அகற்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.