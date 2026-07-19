காவலர் குடியிருப்பில் கழிவுநீர் தேங்கும் அவலம் 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:31 PM
கடலுார்: கடலுார், திருப்பதிரிப்புலியூர் காவலர் குடியிருப்பில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் காவலர் குடியிருப்பில் ஏராளமான போலீசார் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள பாதாள சாக்கடையில் குப்பைகளை சரியாக அள்ளாததால் கழிவுநீர் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், மேன்ேஹால் வழியாக கழிவுநீர் வெளியேறி குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால், அதிகளவில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு பல முறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் போலீசார் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். எனவே, கழிவுநீரை அகற்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.