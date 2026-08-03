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கடையை உடைத்து மொபைல்கள் போன் திருட்டு

கடையை உடைத்து மொபைல்கள் போன் திருட்டு

ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டில் கடையை உடைத்து செல்போன்களை திருடியவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

நடுவீரப்பட்டு கைலாசநாதர் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் அன்புரோஸ்,51;இவர் நடுவீரப்பட்டு டானாசாவடி பஸ் நிறுத்தம் அருகே செல்போன் ரீசார்ஜ் மற்றும் செல் விற்பனை கடை வைத்துள்ளார்.

இவர் கடந்த 27 ம் தேதி வழக்கம் போல் கடையை பூட்டி விட்டு சொந்த வேலையாக வெளியூர் சென்றார். நேற்று காலை ஊருக்கு வந்த அன்புரோஸ் வழக்கம் போல் காலை 9:00 மணிக்கு கடையை திறந்து பார்த்தபோது கடையின் பின்பக்க கதவு உடைந்திருந்தது.

அதிர்ச்சியடைந்த அன்புரோஸ் கடையை ஆய்வு செய்த போது கடையில் இருந்த 14 செல்போன்  மற்றும் ரூ.300 ம் திருடு போனது தெரியவந்தது.

இது குறித்து அன்புரோஸ் கொடுத்த புகாரின் பேரில் நடுவீரப்பட்டு போலீசில்போலீசார் வழக்குப் பதிந்து கடையின் கதவை உடைத்து திருடிய மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.

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