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ரயில்வே சப்வே அருகில்சிக்னல் கேபிள்கள் சேதம்

ரயில்வே சப்வே அருகில்சிக்னல் கேபிள்கள் சேதம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:33 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:33 PM

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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி ரயில்வே சப்வே அருகில் உள்ள சிக்னல் கேபிள்கள் சேதம் காரணமாக ரயில்கள் தாமதாமாக வந்தன. ர

 பண்ருட்டியில் ரயில்வே சப் அருகே விழுப்புரம்– மயிலாடுதுறை இடையிலான அகலப்பாதையில் உள்ள சிக்னல் கேபிள் பழுது காரணமாக 7 ரயில்கள் தாமதமாக சென்றன.பண்ருட்டி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, 500 மீ., தொலைவில் சப்வே உள்ளது. இங்கு விழுப்புரம்– மயிலாடுதுறை இடையிலான அகலப்பாதைக்கான சிக்னல் கேபிள்கள் உருகி கருகியது தெரியவந்தது. இதன் பின் பண்ருட்டிக்கு விழுப்புரத்தில் இருந்து வந்த விழுப்புரம்– மயிலாடுதுறை ரயில், நேற்று மதியம், 2:30 மணிக்கு 20 நிமிடம் தாமதமாக ரயில்வே ஊழியர்கள் மேற்பார்வையில் சிக்னல் வசதிகளின்றி புறப்பட்டது.

 பின் திருச்சி– சென்னை நோக்கி செல்லும் சோழன் ரயில், பண்ருட்டிக்கு 3:45 மணிக்கு வரவேண்டியது. ஆனால், இந்த ரயில் 4:05 மணி வந்தது.

இதே போல் திருப்பதி–மன்னார்குடி விரைவு ரயில் 5:30 மணிக்கு , மயிலாடுதுறை – விழுப்புரம் பாசஞ்சர் ரயில்களும் 20 நிமிடம் தாமதமாக வந்து புறப்பட்டன. பின்  விழுப்புரம்– திருவாரூர்  செல்லும் பாசஞ்சர் ரயில்; சென்னை– திருச்செந்துார் செல்லும் விரைவு ரயில்; 20 நிமிடம் தாமதமாக வந்து  புறப்பட்டு சென்றன. விழுப்புரம்–மயிலாடுதுறை பாசஞ்சர்  ரயில், 40 நிமிடம் தாமதாக வந்தன.

நேற்று மாலை முதல் பழைய கேபிள் அகற்றும் பணி துவங்கி  இரவு 9:00 மணி வரை  நடந்தது.  நள்ளிரவிற்குள் கேபிள் பதியப்பட்டு பணிகள் முடிந்து, அதிகாரிகள் ஆய்விற்கு பின் இயல்பு நிலையில் சிக்னல் வேலை செய்யும் என ரயில்வே துறையினர் தெரிவித்தனர். எவ்வாறு கேபிள்கள் சேதமானது என்பது குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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