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சமூக நலத்துறை பணியாளர் சங்க மாநில பயிலரங்கம் 

சமூக நலத்துறை பணியாளர் சங்க மாநில பயிலரங்கம் 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:22 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:22 PM

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கடலுார்: கடலுாரில் தமிழ்நாடு சமூக நலத்துறை பணியாளர் சங்கம் சார்பில் மாநில அளவிலான பயிலரங்கம் நடந்தது.

மாநில தலைவர் ரவி, சங்க கொடியேற்றினார். மாவட்ட செயலாளர் குமரவேல் வரவேற்றார். முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் துரைசிங் துவக்க உரையாற்றினார். பொதுச்செயலாளர் வெற்றிவேல், பயிலரங்கின் நோக்கம் குறித்து பேசினார். தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர், கலைஞர்கள் சங்க மாநில துணைத் தலைவர் ஆதவன் தீட்சண்யா, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க பொதுச் செயலாளர் சோமசுந்தரம், முன்னாள் மாநில தலைவர் அன்பரசு ஆகியோர் பல்வேறு தலைப்புகளில் பேசினர். சமூக நலத்துறையில் கலந்தாய்வு மூலமாக பணியிட மாறுதல் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஏற்பாடுகளை துணைப் பொதுச்செயலாளர் குருமூர்த்தி செய்திருந்தார். மாநில பொருளாளர் முருகானந்தம் நன்றி கூறினார்.

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