சிறப்பு மருத்துவ முகாம் 

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM
நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டில், 12 வது தேசிய கைத்தறி தினவிழாவை முன்னிட்டு கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
கைத்தறித்துறை உதவி இயக்குனர் இளங்கோவன் தலைமை தாங்கினார்.கைத்தறி செயலாட்சியர் சதீஷ்குமார் முன்னிலை வகித்தார்.
முகாமில் நடுவீரப்பட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வட்டார மருத்துவஅலுவலர் அமிர்தாதேவி தலைமையில், மருத்துவக்குழுவினர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி மகாத்மா காந்தி மருத்துவமனையின் குழுவினர்கள் கலந்து கொண்டு கைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளித்தனர்.
முகாமில் டாக்டர் தீபன்,சித்தா டாக்டர் லதா,பல் டாக்டர் அருணாதேவி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு சிகிச்சை அளித்தனர்.
இதில், 200க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. முகாமில் நடுவீரப்பட்டு சரக கைத்தறி குழும அதிகாரி சார்லசி, கைத்தறி நெசவாளர்கள் சங்க மேலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.