தமிழர் கலாச்சார சங்கம் சார்பில் மாணவர்களுக்கு பேச்சு பயிற்சி
தமிழர் கலாச்சார சங்கம் சார்பில் மாணவர்களுக்கு பேச்சு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM
நெய்வேலி: நெய்வேலியில் தமிழர் கலாச்சார சங்கம் சார்பில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான இலவச பேச்சுக்கலை பயிற்சி பட்டறை நடந்தது. சங்க தலைவர் அறிவு பயிற்சி பட்டறை துவக்கி வைத்து பேசுகையில், ‘பேச்சுக்கலை வாழ்க்கையில் அனைத்து வகையிலும் நமக்கு பயன்படும் முக்கியமான ஒன்றாகும். பேச்சுக்கலை அனைவரையும் சிறப்பான முறையில் மேம்படுத்தும்’ என்றார். பொதுச் செயலாளர் பிரபாகரன் பேசுகையில், ‘பேச்சுக் கலையை கற்றுக்கொண்டால் மேடையை மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையிலும் யாரையும் வெற்றி கொள்ள முடியும்’ என்றார்.
தொடர்ந்து, பயற்சி முடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. பேச்சுக்களின் வகைகள், மேடை பயத்தை போக்குவது எப்படி, துவக்கப் பேச்சு, பேச்சு உரை தயாரிப்பது, பார்வையாளர்களை கவரும் வகையில் பேசுவது குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மண்டல பயிற்சியாளர்கள் தாமரைச்செல்வன், முகில்வண்ணன் ஆகியோர் பயிற்சி அளித்தனர். பொருளாளர் மதியழகன், செயற்குழு உறுப்பினர் முருகேஸ்வரி வாழ்த்தி பேசினர். பயிற்சியில் என்.எல்.சி., ஆண்கள் மேனிலை பள்ளி, என்.எல்.சி., பெண்கள் மேனிலை பள்ளி, தாகூர் பள்ளி, புனித பால் பள்ளி, புனித குளுனி பள்ளி, என்.எம்.ஜே., ஜவஹர் சி.பி.எஸ்.இ., உட்பட பல்வேறு பள்ளகளில் இருந்து 54 மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை சங்க உறுப்பினர்கள் அய்யனார், ஸ்ரீவித்யா மற்றும் ஹரிஹரன் செய்திருந்தனர்.