மாநில கைப்பந்து போட்டி நெல்லிக்குப்பத்தில் நாளை துவக்கம்

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மாநில கைப்பந்து போட்டி நெல்லிக்குப்பத்தில் நாளை துவக்கம்
மாநில கைப்பந்து போட்டி நெல்லிக்குப்பத்தில் நாளை துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் ஆர்.ஆர்.மெட்ரிக் பள்ளியில் ஜோசன் விளையாட்டு முன்னேற்ற அறக்கட்டளை மற்றும் சென்னை விநாயகா மிஷன் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தும் மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டி நாளை 31ம் தேதி துவங்குகிறது.
மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இப்போட்டியில், சென்னை, மதுரை, கோவை மற்றும் கோபிசெட்டிப்பாளையம் பகுதிகளை சேர்ந்த 4 ஆடவர் அணிகள் மற்றும் 6 பெண்கள் அணிகள் பங்கேற்கின்றனர். இறுதி நாளில் பரிசளிப்பு விழா நடக்கிறது.