நகராட்சி பள்ளியில் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு கழிவறை வசதியில்லை என மாணவர்கள் புகார்
நகராட்சி பள்ளியில் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு கழிவறை வசதியில்லை என மாணவர்கள் புகார்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:20 PM
நெல்லிக்குப்பம்: திருக்கண்டேஸ்வரம் நகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளியில் மோகன் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு செய்தார்.
நெல்லிக்குப்பம் திருக்கண்டேஸ்வரம் நகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளியில் புதியதாக ரூ. 1.30 கோடியில் புதிதாக வகுப்பறைகள் கட்டி திறக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனை, மோகன் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு செய்து வகுப்பறையை திறக்க உத்தரவிட்டார். பள்ளியில் உள்ள கழிவறைகளை ஆய்வு செய்தார். சத்துணவு சமைக்கும் இடத்தில் உணவை சாப்பிட்டு, உணவு தரமாக செய்து தர வலியறுத்தினார். அதை தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
அப்போது, பள்ளியில் போதிய அளவில் சுத்தமான கழிவறை வசதி, தண்ணீர் வசதி இல்லை என மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். மாணவர்களை குறைகளை சரிசெய்ய அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இரவு நேரத்தில் போதை ஆசாமிகள் பள்ளி வளாகத்தை மதுபான கூடமாக பயன்படுத்துவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். நடவடிக்கை எடுப்பதாக மோகன் எம்.எல்.ஏ., தெரிவித்தார். ஆய்வின்போது, நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி கமிஷ்னர் காஞ்சனா, கவுன்சிலர்கள் செல்வகுமார், புனிதவதி, அ.தி.மு.க., நகர செயலாளர் சேகர் உடனிருந்தனர்.