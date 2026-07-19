கடலுார் சில்வர் பீச்சில் கோடை விழா நிறைவு 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:13 PM
கடலுார்: கடலுார் சில்வர் பீச்சில் 3 நாட்கள் கோடை விழா நிறைவு பெற்றது. கடலுார் சில்வர் பீச்சில் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை சார்பில் 3 நாட்கள் கோடை விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
கடந்த 17ம் தேதி அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ராஜ்குமார் ஆகியோர் கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தனர். தினமும் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள், பரதநாட்டியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.
கடைசி நாளான நேற்று மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமானோர் மதியம் 3:00 மணி முதல், ஆட்டோ, கார், இருசக்கர வானகங்களில் கடற்கரையில் குவியத் துவங்கினர்.
இதனால், பீச்ரோட்டில் ஆங்காங்கே, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. போக்குவரத்து போலீசார், போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்தினர்.
பொதுமக்கள் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை கண்டு ரசித்தனர். குழந்தைகள் விளையாட்டு உபகரணங்களின் விளையாடி மகிழ்ந்தனர். கடற்கரையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.