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குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கல்

குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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கடலுார்: மாலுமியார்பேட்டை அரசு உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு கிரிம்சன் ஆர்கானிக்ஸ் நிறுவனம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கியது. கடலுார் முதுநகர், மாலுமியார்பேட்டையில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் பாரிஜாத் குரூப் ஆப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனமும், அதன் துணை நிறுவனமான கடலுார் சிப்காட் கிரிம்சன் ஆர்கானிக்ஸ் நிறுவனமும் இணைந்து, பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பு திட்டத்தின் கீழ், 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது. கிரிம்சன் ஆர்கானிக்ஸ் நிறுவன மேலாளர் பழனிவேல், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை பள்ளி நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைத்தார்.

 நிகழ்ச்சியில் தொழிற்சாலையின் துறை மேலாளர்கள் ஜெகவீரபாண்டியன், பாலகுரு, கோபாலகிருஷ்ணன், சிவக்குமார், கோமதி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். 

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