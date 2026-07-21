நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தாசில்தார் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
பெண்ணாடம், ஜூலை 22–
பெண்ணாடம் பகுதி நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் திட்டக்குடி தாசில்தார் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மாவட்டத்தில் தமிழக நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மூலம் நடப்பு ஆண்டு நவரை பருவத்திற்காக, 122 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு, இதுவரை 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, அவர்களின் வங்கி கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன் வடலுார் அடுத்த மருவாய் கிராமத்தில் விவசாயி ஒருவரிடம் லஞ்சம் வாங்கியதாக கொள்முதல் எழுத்தர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாவட்டத்தில் உள்ள கொள்முதல் நிலைய எழுத்தர்கள் நேற்று முன்தினம் மண்டல மேலாளர் அலுவலகம் முன்பு அமர்ந்து கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதைத்தொடர்ந்து, நேற்று கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார், அந்தந்த பகுதி தாசில்தார்கள் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகள் இருப்பு, தேக்கம், பதிவேடுகளை கண்காணிக்க உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, திட்டக்குடி தாசில்தார் மஞ்சுளா, பெண்ணாடம், மாளிகைக்கோட்டம் பகுதியில் உள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, பதிவேடுகள், நெல் கொட்டி வைக்கப்படும் இடங்கள், கொள்முதல் செய்யப்பட்ட மூட்டைகளை பாதுகாப்பாக வைப்பது மற்றும் தளவாட பொருட்கள் முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, விவசாயிகளிடம் இருந்து முறையான சிட்டா, அடங்கல் பெற்று அவர்களின் பதிவுக்கு தகுந்தபடி நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என கொள்முதல் எழுத்தரிடம் தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வில், விவசாயிகள் உடனிருந்தனர்.