சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டல் ஆசிரியர் கைது  

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே 7 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர் ‘போக்சோ’ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி அடுத்த காடாம்புலியூர் போலீஸ் சரகத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் தனியார் துவக்கப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது.
இப்பள்ளியில் அதே பகுதியை சேர்ந்த, 2ம் வகுப்பு படிக்கும் 7 வயது சிறுமியிடம் நேற்றுமுன்தினம் மதியம், அங்கு ஆசிரியராக பணிபுரியும் புதுச்சேரி மாநிலம், அரியாங்குப்பத்தை சேர்ந்த அமல்ராஜ் மகன் அகஸ்டின்,24; என்பவர்,
பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டார்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை பள்ளிக்கு சிறுமியை அவரது பெற்றோர் அனுப்ப முயன்ற போது, அவர் மறுத்து அழுதார். பெற்றோர் சிறுமியிடம் விசாரித்த போது, ஆசிரியர் அத்துமீறியது தெரிந்தது.
இதனையடுத்து சிறுமியின் பெற்றோர், உறவினர்கள், அப்பகுதி மக்கள் திரண்டு பள்ளியின் உள்ளே சென்று அகஸ்டினை பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்தனர்.
பண்ருட்டி டி.எஸ்.பி.ரகுபதி, காடாம்புலியூர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சிவபிரகாசம், சப் இன்ஸ்பெக்டர் திவேஷ் உள்ளிட்டோர், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தி, அகஸ்டினை கைது செய்து, மகளிர் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
பண்ருட்டி அனைத்து மகளிர் போலீசார் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து அவரை கைது செய்தனர்.