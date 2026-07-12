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பொன்னேரி ரவுண்டானாவில் வேகத்தடை விபத்துகளை தடுக்க தற்காலிக தீர்வு

பொன்னேரி ரவுண்டானாவில் வேகத்தடை விபத்துகளை தடுக்க தற்காலிக தீர்வு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:02 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:02 PM

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விருத்தாசலம்: பொன்னேரி புறவழிச்சாலை ரவுண்டானாவில் விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில், வேகத்தடை அமைத்து தற்காலிக தீர்வு காணப்பட்டது.

விருத்தாசலம் – பரங்கிப்பேட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலை, விருத்தாசலம் – சேலம் புறவழிச்சாலை இணையுமிடத்தில், கோ.பொன்னேரி ரவுண்டானா அமைந்துள்ளது.

இவ்வழியாக கடலுார், திருச்சி, சேலம், சிதம்பரம், புவனகிரி, உளுந்துார்பேட்டை மார்க்கமாக ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்றன. ஆனால், ரவுண்டானாவை கடக்கும் வாகன ஓட்டிகள் விதிமுறைகளை மீறி தாறுமாறாக செல்லும்போது, எதிரெதிர் திசைகளில் வரும் வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்குகின்றன.

அதுபோல், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் காயமடைவதும், உயிரிழப்பதும் தொடர் கதையானது. நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில், விபத்துகள் அதிகரித்து வந்தது.

இதனால், பொன்னேரி கிராமத்தை சேர்ந்த அனைத்துக்கட்சி நிர்வாகிகள் இணைந்து சாலை மறியல் போராட்டம் அறிவித்தனர்.

அப்போது, தாசில்தார் முன்னிலையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில், ரவுண்டானா விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டது.

இதற்காக, ரவுண்டானா முழுவதும் நில அளவைத்துறை மூலம் விரிவாக்கம் செய்து, அதற்குரிய திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கும் பணி நடக்கிறது.

இந்நிலையில், விபத்துக்களை தற்காலிகமாக தடுக்கும் வகையில், விருத்தாசலம் – பரங்கிப்பேட்டை சாலையில், ரவுண்டானாவின் எதிரெதிர் திசையில் வாகனங்களின் வேகத்தை குறைக்கும் வகையில் வேகத்தடை அமைக்கப்பட்டது.

இதன் மூலம் ரவுண்டானாவை கடக்கும் வாகனங்களில் ஒரு திசையில் வேகத்தடை அமைத்ததால், வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

அதுபோல், மற்றொரு மார்க்கத்தில், கடலுார் – சேலம் புறவழிச்சாலையில், ‘பேரிகார்டுகள்’ கூடுதலாக அமைத்து, வாகனங்களின் வேகத்தை குறைக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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