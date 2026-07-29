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மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பரிசோதனை செய்யும் பணி துவக்கம்  

மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பரிசோதனை செய்யும் பணி துவக்கம்  

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் சேமிப்பு கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள நகர்புற தேர்தலுக்கான மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பரிசோதனை செய்யும் பணி துவங்கியது.  

விருத்தாசலம் சேமிப்பு கிடங்கில், மாவட்டத்திலுள்ள  கடலுார் மாநகராட்சி, 6 நகராட்சி, 14 பேரூராட்சிகளில் நடக்கும் நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்நிலையில் இந்த மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள், கண்ட்ரோல் யூனிட் உள்ளிட்டவைகள் பரிசோதிக்கும் பணி நேற்று துவங்கியது. நாளைவரை நடைபெறும் இப்பணியை, விருத்தாசலம் நகராட்சி கமிஷனர் நாகராஜ் துவக்கி வைத்தார். பெல் ் நிறுவன பொறியாளர் மகேந்திர கவுரவ் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை பரிசோதனை செய்து, அதனை கையாள்வது குறித்து மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி அதிகாரிகளுக்கு செயல் விளக்கம் அளித்தார். 

இதில், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி அதிகாரிகள், தேசிய, மாநில அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். 

இதில், 1,350 மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள், 1,210 கண்ட்ரோல் யூனிட் இயந்திரங்கள் உட்பட 2,560 இயந்திரங்கள் பரிசோதனை செய்யப்பட உள்ளன.

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