பச்சைவாழியம்மன் கோவிலில் வரும் 17 ம் தேதி தீமிதி திருவிழா 

பச்சைவாழியம்மன் கோவிலில் வரும் 17 ம் தேதி தீமிதி திருவிழா
பச்சைவாழியம்மன் கோவிலில் வரும் 17 ம் தேதி தீமிதி திருவிழா
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM
நடுவீரப்பட்டு: பச்சைவாழியம்மன் கோவிலில் வரும் 17 ம் தேதி தீமிதி திருவிழா நடக்கிறது.
பண்ருட்டி அடுத்த எழுமேடு மன்னார்சாமி, பச்சைவாழியம்மன் கோவிலில் வரும், 17 ம் தேதி ஆடி மாத முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டு தீமிதி திருவிழா நடக்கிறது.
இந்த விழா கடந்த 3 ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. நாளை முதல் இரவு சுவாமி வீதிஉலா நடக்கிறது.
வரும், 17 ம் தேதி காலை 6:00 மணிக்கு சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனைகள் நடக்கின்றன. தொடர்ந்து, 9:00 மணிக்கு வள்ளி,தெய்வானை சமேத சுப்பரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது. அதனை தொடர்ந்து சுவாமி வீதி உலா நடக்கிறது.
மாலை 5:00 மணிக்கு தீமிதி திருவிழா நடக்கிறது. தொடர்ந்து, 6:30 மணிக்கு திருக்கோவில் ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் சுவாமிகள் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடக்கிறது. இரவு 8:00 மணிக்கு பச்சைவாழியம்மனுக்கு பால் அபிேஷகம் நடக்கிறது.
வரும், 18 ம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை 6:00 மணிக்கு மஞ்சள்நீர் உற்சவம் நடக்கிறது.