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அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடத்த வேண்டும் திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் 

அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடத்த வேண்டும் திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் 

ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM

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 கடலுார்: மேகதாது, காவிரிநீர் பிரச்னை குறித்து அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என வி.சி., கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.

அவர் கடலுாரில் நேற்று கூறியதாவது:

தமிழ்தேசிய எழுச்சி மாநாடு திட்டவட்டமாக உளுந்துார்பேட்டையில் வரும், 17 ம் தேதி நடக்கிறது. திராவிட இயக்கங்கள் முன்மொழிந்த மாநில சுயாட்சியை இன்றைய கால சுழலுக்கு ஏற்ப அதனை தமிழ் தேசிய அரசியலாக

முன் வைக்கிறோம்.

மாநாட்டின் நோக்கம், பிற மொழி பேசும் தேசிய இனங்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்க உறவை பேணி பாதுகாப்பதும், மாநில சுயாட்சி  கோரிக்கையை மேலும் உரக்க பேசுவதற்கான முயற்சி.

முதல்வர் பங்கேற்கும் அனைத்துக்கட்சி கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் வி.சி., கட்சி பங்கேற்கும். சட்டசபையில் மாநில அரசுக்கு, மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்காததற்கு தனி தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் மத்திய அரசு தேவையான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். ஆட்சி பொறுப்பேற்று 2 மாதங்கள் ஆகிறது. தற்போது முதல் பட்ஜெட் நடந்து வருகிறது.

வரும் காலங்களில் பல அறிவிப்புகள், திட்டங்கள் வரும் என எதிர்பார்க்கிறோம். கடந்த ஆட்சியில் அறிவித்த திட்டங்கள் எதையும் மாற்றவில்லை. அப்படியே அதனை பின்பற்றுகிறார்கள். தற்போது பெயர் மட்டும்தான் மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இது வழக்கமான ஒன்றுதான். மேகதாது, காவிரி நீர் பிரச்னை குறித்து அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம்

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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