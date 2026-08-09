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குறுவை பட்ட நெல்லுக்கு பொருளீட்டுக்கடன் பாரம்பரிய விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை

குறுவை பட்ட நெல்லுக்கு பொருளீட்டுக்கடன் பாரம்பரிய விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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விருத்தாசலம்: அவரது அறிக்கை:

டெல்டா மாவட்டங்களில் 14 லட்சம் ஏக்கர் குறுவை சாகுபடி பரப்பு செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் காலமாற்றம், அதிக வெப்பம் காரணமாக பரப்பு சதவீதம் வெகுவாக சரிந்து விட்டது. நடப்பட்டுள்ள குறுவை சாகுபடி நெற்பயிரும் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் நிலையில் உள்ளது.

இதனால், தனியார் அரிசி ஆலை அதிபர்களிடம் தமிழகத்திற்கு தேவையான அரிசி 50 நாட்களுக்கு மட்டுமே கையிருப்பு உள்ளதாக புள்ளிவிபரம் தெரிவிக்கின்றது. குறுவை பரப்பு சரிவு, கையிருப்பு குறைவு காரணங்களால் நெல் விலையேற்றம் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும், அரிசியின் விலை ஏறுமுகமாக உள்ளதால், சாதாரண அரிசி கிலோவுக்கு 5 முதல், ரகத்திற்கு ஏற்றாற்போல 100 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. வருங்காலத்தில் நெல் விலை ஏறும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் தேவையில்லை.

எனவே, தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம், மார்க்கெட் கமிட்டிகள், நகர வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் ஏனைய விற வங்கிகள் மூலம் நெல்லுக்கு பொருளீட்டுக்கடன் வழங்க வேண்டும்.

தற்போதைய விலையை விட, நவம்பர் மாதம் நெல் மூட்டை ஒன்றுக்கு சன்னா ரகம் 2,500 ரூபாய், மோட்டா ரகம் 2,300 ரூபாய் வரை விலை உயரக்கூடும். இதனால், குறுவை நெல்லை சேமித்து வைத்து, கூடுதல் விலை பெற முடியும்.

எனவே, 4 சதவீதம் வட்டி என்று 80 சதவீதம் பொருளீட்டுக்கடன் வழங்கினால், விவசாயிகள் குறுவைப்பட்ட நெல்லை சேமித்து வைத்து, நல்ல விலை வரும்போது விற்பனை செய்து, அதிக லாபம் பெற முடியும்.

இதற்காக, நடைமுறையில் உள்ள பொருளீட்டுக்கடன் திட்டத்தை கலெக்டர் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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