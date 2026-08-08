கிசான் கோ திஸ் திட்டத்தில்  விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

கிசான் கோ திஸ் திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
கிசான் கோ திஸ் திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
விருத்தாசலம்: கம்மாபுரம் கிராம விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசின் கிசான் கோ திஸ் திட்டத்தில் விழிப்புணர்வு பயிற்சி நடந்தது.
கம்மாபுரம் வட்டார அட்மா திட்டம் சார்பில் நடந்த பயிற்சிக்கு, வேளாண் உதவி இயக்குனர் சுபா தலைமை தாங்கினார். விருத்தாசலம் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய தலைவர் பாஸ்கரன், மண்வளம், பயிர் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.
பேராசிரியர் சத்யநாராயணன் இயற்கை உரம், இயற்கை விவசாயம் குறித்து எடுத்துரைத்தார். வேளாண் பொறியியல் துறை அலுவலர் அண்ணாசாமி, பொறியியல் துறையில் விவசாயிகளுக்கான திட்டங்கள் குறித்து பேசினார்.
கால்நடை மருத்துவர் கோகிலா, கால்நடைகள் பாதுகாப்பு, நோய் தடுப்பு குறித்து பயிற்சி அளித்தார். வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர் தங்கதுரை, உதவி வேளாண் அலுவலர் ராஜிவ்காந்தி, உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர்கள் ரமேஷ், பஞ்சமூர்த்தி உட்பட ஏராளமான விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.