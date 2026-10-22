/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கோ.மாவிடந்தல் கிராமத்தில் இயற்கை விவசாய பயிற்சி
UPDATED : அக் 08, 2026 04:46 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:16 PM
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விருத்தாசலம்: கம்மாபுரம் அடுத்த கோ.மாவிடந்தல் கிராமத்தில் ஆத்மா திட்டம் சார்பில், இயற்கை விவசாயம் குறித்த பயிற்சி நடந்தது.
வேளாண் உதவி இயக்குனர் சுபா தலைமை தாங்கி, விவசாயிகளுக்கு அரசு திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினார். வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் சுஜித்வேலு, இயற்கை முறை சாகுபடி, தொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் சந்தேகங்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தார்.
உதவி வேளாண் அலுவலர் ராபட், வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர் தங்கதுரை, உதவி தொழில் நுட்ப மேலாளர்கள் ரமேஷ், பஞ்சமூர்த்தி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.