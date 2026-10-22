தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கோ.மாவிடந்தல் கிராமத்தில் இயற்கை விவசாய பயிற்சி

கோ.மாவிடந்தல் கிராமத்தில் இயற்கை விவசாய பயிற்சி

கோ.மாவிடந்தல் கிராமத்தில் இயற்கை விவசாய பயிற்சி

UPDATED : அக் 08, 2026 04:46 PM

ADDED : அக் 08, 2026 04:16 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 08, 2026 04:46 PM ADDED : அக் 08, 2026 04:16 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

விருத்தாசலம்: கம்மாபுரம் அடுத்த கோ.மாவிடந்தல் கிராமத்தில் ஆத்மா திட்டம் சார்பில், இயற்கை விவசாயம் குறித்த பயிற்சி நடந்தது.

வேளாண் உதவி இயக்குனர் சுபா தலைமை தாங்கி, விவசாயிகளுக்கு அரசு திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினார். வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் சுஜித்வேலு, இயற்கை முறை சாகுபடி, தொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் சந்தேகங்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தார்.

உதவி வேளாண் அலுவலர் ராபட், வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர் தங்கதுரை, உதவி தொழில் நுட்ப மேலாளர்கள் ரமேஷ், பஞ்சமூர்த்தி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us