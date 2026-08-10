/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ விசுவ ஹிந்து பரிஷத் செற்குழு கூட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
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சிதம்பரம ஆக.10–: விசுவ ஹிந்து பரிஷத்தின் கடலுார் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
சிதம்பரம், மந்தக்கரையில் அமைந்துள்ள செல்லியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டத்திற்கு, புதுச்சேரி கோட்ட சேவை பிரிவு அமைப்பாளர் ஜோதி குருவாயூரப்பன் தலைமை தாங்கனார்.
மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் ஹரிதாஸ், ஆசைத்தம்பி, கிருஷ்ணசாமி, நாகராஜன், மாநில பொறுப்பாளர் கார்த்திகேயன் நகரத் தலைவர் ராஜா மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் . நிகழ்ச்சியில் அகில பாரத முன்னாள் தலைவர் அசோக் சிங்கால், நுாறாவது ஆண்டு விழா, கொண்டாட வேண்டும்; தமிழகத்தில் மடாதிபதிகள் மற்றும் திருக்கோவில்களை பாதுகாக்க வேண்டும்; உள்ளிட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மாவட்ட பொறுப்பாளர் நாராயணன் நன்றி கூறினார்,