வீராணம் ஏரிக்கு நீர் வரத்து குறைந்தது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:50 PM
காட்டுமன்னார்கோவில்: சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்ப கீழணையில் இருந்து வீராணம் ஏரிக்கு திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் முற்றிலும் நின்றது. ஏரியில் 530 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் உள்ளது.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த வீராணம் ஏரியில் தண்ணீர் குறைந்து ஏரி வறண்டதால், சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்புவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. அதனால் மேட்டூர் அணையில் இருந்து குடிநீருக்கு திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் அளவு, அதிகரித்து, சென்னை குடிநீருக்காக கூடுதல் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. கடந்த 8ம் தேதி சென்னை குடிநீருக்காக கீழணையில் இருந்து வீராணம் ஏரிக்கு வடவாற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு, கடந்த 10 நாட்களாக வடவாறு மூலம் வீராணம் ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து இருந்ததால், இரண்டரை அடி தண்ணீர் உயர்ந்து, 530 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் உள்ளது.
கீழணைக்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லாததால், வீராணம் ஏரிக்கு வரும் தண்ணீர் அளவு குறைந்தது. நேற்றைய நிலவரப்படி கீழணையில் தண்ணீர் இன்றி வறண்டதால், வீராணம் ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்தது முற்றிலும் நின்று போனது. வீராணம் ஏரி நீர்மட்டம் 43.14 அடியுடன், 530 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் உள்ளது. சென்னை குடிநீருக்கு 73 கன அடி தண்ணீர் அனுப்பப்படுகிறது.