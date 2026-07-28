கோடை காலத்தில் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்: டாக்டர் முகுந்தன் அறிவுரை 

கோடை காலத்தில் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்: டாக்டர் முகுந்தன் அறிவுரை
கோடை காலத்தில் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்: டாக்டர் முகுந்தன் அறிவுரை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:10 PM
‘குழந்தைகளுக்கு செயற்கை குளிர்பானங்கள் தருவதை தவிர்க்க வேண்டும்’ என, கடலுார், முதுநகர் எஸ்.டி.மருத்துவமனை குழந்தைகள் நல டாக்டர் முகுந்தன் கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:கோடை காலத்தில் குழந்தைகளை பாதுகாக்க முதல் வழி தண்ணீர். 10 கிலோ எடையுள்ள குழந்தை தினமும் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்ற கணக்கில் குழந்தைகளுக்கு எடைக்கு ஏற்றவாறு தண்ணீர் அடிக்கடி தர வேண்டும்.
பழங்கள், காய்கறிகளை குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட கொடுக்கும் முன்பு 10 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் ஊற வைத்து பிறகு கழுவி தர வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கு அனைத்து வகை பழங்களும் கொடுக்கலாம். செயற்கை குளிர்பானங்கள் தருவதை தவிர்க்க வேண்டும். மோர், இளநீர், எலுமிச்சை சாறு ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை தினமும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும்.
கோடை காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு மாமிச உணவுவை வாரம் ஒரு மட்டுமே கொடுத்தால் போதுமானது. அடிக்கடி கொடுத்தால் குழந்தைகளுக்கு அஜீரண கோளாறு, வயிற்று போக்கு ஏற்படும்.
ஓட்டல், துரித உணவுகள் வாங்கி தருவதை தவிர்க்க வேண்டும். தினமும், 2 முறை குளிக்க வேண்டும். வெளியில் விளையாடி வீட்டிற்கு வரும் குழந்தைகளின் கை, கால்களை சோப்பு போட்டு கழுவி விட வேண்டும். இயற்கையை ரசிக்க கற்றுத்தர வேண்டும்.
ஸ்மார்ட்போன், ‘டிவி’ பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க அனைத்து தடுப்பூசிகளையும் டாக்டர் ஆலோசனைப்படி செலுத்த வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கு பலுான், டெடி பியர் பொம்மைகள், பட்டன் மற்றும் காந்தம் பொருத்தப்பட்ட பொம்மைகள் விளையாட தருவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
குழந்தைகள் ஏதாவது ஒரு பொருளை கேட்கும் போது, அதன் பெயரை கூறுமாறு குழந்தைகளிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இரவில் துாங்கும் முன்பாக புத்தகங்களை வைத்து கதைகள் கூற வேண்டும். இப்படி செய்வதன் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு நன்றாக பேசும் திறன் கிடைக்கும். அப்படியும் குழந்தைகள் பேசவில்லை எனில் டாக்டரை அணுக வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.