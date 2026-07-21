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மானிய தொகை உயர்த்தி வழங்க நெசவாளர்கள் மனு 

மானிய தொகை உயர்த்தி வழங்க நெசவாளர்கள் மனு 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:22 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:22 PM

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கடலுார்: நெசவாளர்கள் உற்பத்தி செய்யும் துணிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியத் தொகை உயர்த்தி வழங்க வேண்டுமென, நெசவாளர்கள் மனு அளித்தனர். 

கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கைத்தறி தொழிலாளர்கள் அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில் சி.ஐ.டி.யூ., தலைவர் கல்யாணசுந்தரம், செயலாளர் தட்சணாமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் அளித்த மனுவில், கடலுார் மாவட்டத்தில் 32 கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்படுகின்றன. இதில், 2500 தறிகள் இயங்குகின்றன. இவற்றில் நெசவாளர்கள் மற்றும் துணை தொழிலாளர்கள் என, 3,500 பேர் பணிபுரிகின்றனர். கூட்டுறவு சங்கங்களில் ஏற்கனவே நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 2,300 ரூபாய் கூலியை தற்போது, 2,000 ரூபாய் மட்டும வழங்குகின்றனர்.

எனவே, 2,300 ரூபாய் கூலி வழங்க வேண்டும். நெசவாளர்கள் உற்பத்தி செய்யும் துணிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியத் தொகை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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