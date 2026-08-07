சதுப்பு நில சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பயிலரங்கம் 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM
சிதம்பரம், ஜூலை 31–
கடல்வாழ் உயிரியல் உயராய்வு மையத்தில் சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த பயிலரங்கம் மற்றும் சதுப்புநில மரகன்றுகள் நடும் விழா நடந்தது.
சதுப்புநிலக் காடுகளின் சூழலமைப்புகளை பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச தினத்தையொட்டி அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக, கடல் வாழ் உயிரியல் உயராய்வு மையம், சுற்றுச்சூழல் தகவல் விழிப்புணர்வு, திறன் மேம்பாடு, பிச்சாவரம் வன சரகம் மற்றும் வாழ்வாதாரத் திட்ட மையம் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பு சார்பில், சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த பயிலரங்கம் மற்றும் சதுப்புநில மரகன்றுகள் நடும் விழா நடந்தது.
பரங்கிப்பேட்டை கடல் வாழ் உயிரியல் உயராய்வு மையத்தில் நடந்த நிழ்ச்சிக்கு டி.ஆர்.ஓ., ஜெகதீஸ்வரன் தலைமை தாங்கினார். இயக்குநர் ராமநாதன் வரவேற்றார். இணைப்பதிவாளர், அறிவியல் புல முதல்வர் ஸ்ரீராம் வரெவேற்றார். சுற்றுச்சூழல் தகவல் மைய ஒருங்கிணைப்பாளர் கிருஷ்ணவேணி, பாலமுருகன் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
தொடர்ந்து, சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த கருத்தரங்கு அமர்வுகள் நடந்தது. பின்னர் கிள்ளை அடுத்துள்ள முழுக்குத்துறையில் 500 சதுப்புநில மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் 400க்கும் மேற்பட்ட இளங்கலை, முதுகலை, ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர். வாழ்வாதாரத் திட்ட அதிகாரி லெனின்நன்றி கூறினார்.