மேயர் எங்கே..? கமிஷ்னர் எங்கே..? சுவரொட்டியால் பரபரப்பு

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மேயர் எங்கே..? கமிஷ்னர் எங்கே..? சுவரொட்டியால் பரபரப்பு
மேயர் எங்கே..? கமிஷ்னர் எங்கே..? சுவரொட்டியால் பரபரப்பு
ADDED : ஆக 08, 2026 06:11 PM
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கடலுார்: கடலுார் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கடலுார் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று காலை விடுமுறை என்பதால் அத்தியாவசிய பிரிவுகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் பணிக்கு வந்தனர். அப்போது மாநகராட்சி நுழைவு வாயிலில் சுவரொட்டி ஒன்று ஒட்டப்பட்டிருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
அந்த சுவரொட்டியில், ‘மேயர் எங்கே, கமிஷ்னர் எங்கே’ எனவும், துாய்மை பாரத திட்டத்தின் கீழ் புதிய பரப்புரையாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு லஞ்சம் கேட்பதாகவும், அதனை மாநகராட்சி அலுவலகம் கண்டுகொள்ளாதது ஏன் என்பது போன்ற வாசகங்களும் இடம் பெற்றிருந்தன. இந்த சுவரொட்டி உடனே கிழிக்கப்பட்டுவிட்டது.
இது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.