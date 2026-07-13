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வெளிநாட்டில் இறந்த கணவர் உடலை மீட்க கோரி மனைவி மனு 

வெளிநாட்டில் இறந்த கணவர் உடலை மீட்க கோரி மனைவி மனு 

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM

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கடலுார்: சவுதி அரேபியாவில் இறந்த கணவர் உடலை மீட்டு சொந்த ஊர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனைவி மனு அளித்தார்.

இது குறித்து கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் திட்டக்குடி அடுத்த வெண்கரும்பூரசை் சேர்ந்த ஈஸ்வரன் மனைவி ரேகா, கண்ணீர் மல்க அளித்த மனுவில்; எனது கணவர் ஈஸ்வரன், குடும்ப வறுமை காரணமாக கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு சவுதி அரேபியா நாட்டிற்கு கூலி வேலைக்கு சென்றார். எனக்கு 3 பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதற்கிடையே, கடந்த 10ம் தேதி எனது கணவர் மாரடைப்பு காரணமாக இறந்து விட்டதாக மொபைல் மூலமாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனால் மன வேதனையில் உள்ளேன். எனது கணவர் உடலை மீட்டு சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

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