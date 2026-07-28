பைக் மோதி பெண் பலி 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பைக் மோதி பெண் பலி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 11:04 PM
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கடலுார்: சாலையில் நடந்து சென்ற பெண், பைக் மோதி இறந்தார். கடலுார், முதுநகர் சுத்துகுளத்தைச் சேர்ந்தவர் முருகானந்தம் மனைவி பழனியம்மாள், 50; இவர், சிதம்பரம்–கடலுார் சாலையில் முதுநகர், சுத்துக்குளம் பஸ் நிறுத்தம் அருகில் நேற்று முன்தினம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, பின்னால் வந்த பைக், பழனியம்மாள் மீது மோதி நிற்காமல் சென்றது.
இதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த பழனியம்மாள் கடலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் இறந்தார். புகாரின் பேரில், கடலுார் முதுநகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கி்ன்றனர்.