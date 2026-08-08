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பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்து பெண் சாவு

பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்து பெண் சாவு

ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM

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குறிஞ்சிப்பாடி: குறிஞ்சிப்பாடி அருகே பைக்கில் இருந்து கீழே தவறி விழுந்து பெண் உயிரிழந்தார்.

புவனகிரி தாலுகா, ஆலம்பாடி, சமத்துவபுரத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி மனைவி தாமரைச்செல்வி, 55; இவர் நேற்று காலை தனது மகன் தங்கமணி என்பவருடன் பைக்கில், செடல் திருவிழாவிற்கு சென்றார். கல்குணம் அருகே சென்றபோது தண்ணீர் குடிப்பதற்காக வாகனத்தை நிறுத்துமாறு, தங்கமணியிடம் கூறினார்.

0பைக்கை நிறுத்திய உடன் கீழே இறங்கிய தாமரைச்செல்வி, நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார். உடன், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனை கொண்டு சென்று பரிசோதித்ததில் அவர் இறந்தது தெரிய வந்தது.

சம்பவம் குறித்து குறிஞ்சிப்பாடி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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