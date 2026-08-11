தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

விருத்தாசலம்: உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு தினத்தையொட்டி, நெய்வேலி இந்திரா நகரில் டாக்டர் இ.கே. சுரேஷ் கல்வி குழுமத்தின் கீழ் இயங்கும் எஸ்.ஆர்.கே., பள்ளி சார்பில், விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.

நிகழ்ச்சிக்கு, கல்வி குழும தலைவர் சுரேஷ் தலைமை தாங்கினார். நெய்வேலி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பிரான்சிஸ், வடக்குத்து இன்ஸ்பெக்டர் சேகர் ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தனர்.

இதில், ரோட்டரி சங்க உதவி ஆளுநர் ரவிச்சந்திரன், சமூக ஆர்வலர் சுரேஷ், பள்ளி முதல்வர் சுமதி மற்றும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். 

கே.என்.டி. மஹாலில் இருந்து நெய்வேலி ஆர்.சி. கேட் வரை நடந்த பேரணியில், இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை மாணவர்கள் கையில் ஏந்தி, பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us