போதை மாத்திரை பதுக்கல் வாலிபர் கைது 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ போதை மாத்திரை பதுக்கல் வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:41 PM
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கடலுார்: போதை மாத்திரைகளை விற்பனைக்காக பதுக்கிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார், முதுநகர் அடுத்த வசந்தராயன்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சரவணன் மகன் அருண்,27; இவர், தனது வீட்டில் போதை மாத்திரைகளை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக முதுநகர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிரேம்குமார் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது, அவர் 200 போதை மாத்திரைகள் பதுக்கி வைத்தது தெரிந்தது. உடன், போலீசார் வழக்குப் பதிந்து அருணை கைது செய்து, போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.