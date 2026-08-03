கள்ளக்காதலியுடன் தகராறு வாலிபர் தற்கொலை  

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கள்ளக்காதலியுடன் தகராறு வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : ஆக 02, 2026 09:10 PM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: காதல் தோல்வியால் கூலித்தொழிலாளி வீட்டில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டார்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த ராமர்கோட்டைத்தைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் மகன் பார்த்தீபன் 34; இவருக்கு திருமணமாகி மூன்று பிள்ளைகள் உள்ளனர். வில்வக்குளத்தைச் சேர்ந்த 23 வயது பெண் ஒருவர் காட்டுமன்னார்கோவிலில் உள்ள கடையில் வேலை செய்து வருகின்றார். இவருடன் பார்த்தீபனுக்கும் நட்பு ஏற்பட்டு, காதலாக மாறியது. இந்நலையில் சந்தேகம் காரணமாக இருவக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்பெண் பார்த்தீபனிடம் கடுமையாக பேசியுள்ளார்.
இதனால் மனமுடைந்த பார்த்தீபன், தான் வேலை செய்த வீட்டில் உள்ள அறையில் துாக்கப்போட்டுக்கொண்டார்.
புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.