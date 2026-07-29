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பஸ் மோதி வாலிபர் பலி

பஸ் மோதி வாலிபர் பலி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே அரசு பஸ் மோதி, நடந்து சென்ற வாலிபர் பரிதாபமாக இறந்தார்.

பெண்ணாடம் அடுத்த நந்தப்பாடியை சேர்ந்தவர் முருகன் மகன் எடைக்கலிங்கம்,30; இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, கருவேப்பிலங்குறிச்சி காப்புக்காடு, குரங்குபாலம் அருகே நடந்து சென்றார். அப்போது, பின்னால் வேகமாக வந்த டி.என்.45–என்.4867 பதிவெண் கொண்ட அரசு பஸ் மோதியது. அதில், துாக்கி வீசப்பட்ட அவர், அதே இடத்தில் இறந்தார்.

அவரது சகோதரர் கருப்பையா புகாரின் பேரில், கருவேப்பிலங்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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