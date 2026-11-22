தேர்தல் விழிப்புணர்வு கட்டுரை போட்டி 104 மாணவர்கள் பங்கேற்பு
தேர்தல் விழிப்புணர்வு கட்டுரை போட்டி 104 மாணவர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:33 PM
கடலுார்: தேர்தல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் நடத்தப்பட்ட கட்டுரை போட்டியில் 104 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி வரும் ஜனவரி 1ம் தேதியை தகுதி நாளாகக் கொண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக இளம் தலைமுறையினர் இடையே தேர்தல் விழிப்புணர்வு, ஜனநாயகப் பங்கேற்பு மற்றும் ஓட்டுரிமையின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 18ம் தேதி பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கான கட்டுரை மற்றும் வினாடி வினா போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.
இப்போட்டிகளில் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டனர். கட்டுரைப் போட்டியில் 58 பேரும், வினாடி வினா போட்டியில் 46 பேர் என மொத்தம் 104 பேர் பங்கேற்றனர்.
கட்டுரைப் போட்டியில் மாணவர்களின் எழுத்துத் திறன், தேர்தல் விழிப்புணர்வு மற்றும் ஜனநாயக நடைமுறைகள் குறித்த புரிதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலும், வினாடி வினாப் போட்டியில் தேர்தல் தொடர்பான அறிவு மற்றும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் திறன் அடிப்படையில் மாணவர்களின் பங்கேற்பு மதிப்பீடு செய்து, தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு வரும் ஜனவரி 25ம் தேதி நடைபெறும் தேசிய வாக்காளர் தின விழாவில் பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட உள்ளது.