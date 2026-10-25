வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 11 சவரன் நகை கொள்ளை: கடலுார் அருகே துணிகரம்
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 11 சவரன் நகை கொள்ளை: கடலுார் அருகே துணிகரம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
கடலுார்: கடலுார் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 11 சவரன் நகைகளை திருடிச் சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கடலுார் அடுத்த சேடப்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் கோபாலகிருஷ்ணன்–சித்ரா தம்பதி. இவர்களின் மகள் கடலுாரில் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இதற்காக, சேடப்பாளையம் வீட்டை பூட்டி விட்டு கடலுார், புதுப்பாளையத்தில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர்.
ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறைக்காக சேடப்பாளையத்தில் தங்கியிருந்த அவர்கள், கடந்த 21ம் தேதி கடலுார் திரும்பினர். மறுநாள் 22ம் தேதி காலை சேடப்பாளையம் வீட்டின் முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைந்து கிடப்பதாக, அருகில் வசிக்கும் வசந்தி, சித்ராவிற்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
அதன்பேரில், சித்ரா சென்று பார்த்த போது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு ஆரம், நெக்லஸ், கம்மல் என, 11 சவரன் நகைகளை திருடு போயிருந்தது.
புகாரின் பேரில் முதுநகர் போலீசார் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்களுடன் சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு தடயங்களை சேகரித்தனர். மேலும், இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்து மர்ம நபர்களை தேடிவருகின்றனர்.