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1,328 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் கெடிலம் ஆற்றில் தீ வைத்து எரிப்பு
1,328 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் கெடிலம் ஆற்றில் தீ வைத்து எரிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:30 AM
ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி பகுதியில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.25 லட்சம் மதிப்புள்ள 1328 கிலோ புகையிலை பொருட்களை, போலீசார் கெடிலம் ஆற்றில் எரித்து அழித்தனர். பண்ருட்டி, புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பல்வேறு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.25 லட்சம் மதிப்புள்ள 1,328 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்தன. இதனை, பண்ருட்டி மாஜிஸ்திரேட்டகள் மார்ஷல் ஏசுவடியன், கீதா ஆகியோரின் உத்தரவின்படி, போலீசார் நேற்று கெடிலம் ஆற்றில் பனிக்கன்குப்பம் பகுதியில் கொட்டி தீ வைத்து எரித்து அழித்தனர்.
இப்பணி டி.எஸ்.பி., ரகுபதி தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர்கள் பாஸ்கரன், உதயகுமார், சப் இன்ஸ்பெக்டர் உலகநாதன், உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர் முத்துக்குமரன், வி.ஏ.ஒ. உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.