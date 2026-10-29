தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/15 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனையும் அபாயம்

15 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனையும் அபாயம்

15 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனையும் அபாயம்

UPDATED : அக் 28, 2026 03:17 PM

ADDED : அக் 28, 2026 03:14 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 28, 2026 03:17 PM ADDED : அக் 28, 2026 03:14 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நெல்லிக்குப்பம்: மேல்பட்டாம்பாக்கம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மழையில் நெல் மூட்டைகள் வீணாகும் அபாயம் உள்ளது.

நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டது.இங்கு தனியாரை விட அதிக விலைக்கு நெல்லை வாங்குவதால் அனைத்து விவசாயிகளும் நேரடி கொள்முதல் நிலையத்துக்கே நெல்லை எடுத்து வந்தனர்.

இங்கு கொள்முதல் செய்த 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் திறந்த வெளியில் அடுக்கி வைத்துள்ளனர்.தற்போது நடப்பு பட்டத்துக்கான கொள்முதல் முடிந்தது.ஆனால் கொள்முதல் செய்த நெல் மூட்டைகளை சேமிப்பு கிடங்குக்கு எடுத்து செல்லாமல் 2 மாதமாக தேங்கியுள்ளது.

தார்பாய் மூலம் மூடியிருந்தாலும் அதில் ஓட்டைகள் இருப்பதால் மழையில் நனைந்து வீணாகும் அபாயம் உள்ளது.மழை பெய்வதால் தினமும் மூட்டைகளை உலர்த்த வேண்டிய நிலையில் பணியாளர்கள் சிரமபடுகின்றனர்.உடனடியாக கொள்முதல் செய்த நெல் மூட்டைகளை குடோன்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us