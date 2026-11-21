1.600 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் விருதை அருகே 5 பேர் கைது
1.600 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் விருதை அருகே 5 பேர் கைது
ADDED : நவ 20, 2026 09:45 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட சிறுவன் உள்ளிட்ட 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து ரூ.1.6 லட்சம் மதிப்புள்ள 1.600 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
கருவேப்பிலங்குறிச்சி சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாக்யராஜ் மற்றும் போலீசார் இன்று (நவ.,20) மாலை ரோந்து சென்றனர். அப்போது, ராஜேந்திரபட்டிணம் பெரிய ஏரிக்கரை அருகில் அமர்ந்திருந்த 5 பேர், போலீசாரை கண்டதும் தப்பியோடினர்.
சந்தேகமடைந்த போலீசார், 5 பேரையும் மடக்கி பிடித்து விசாரித்ததில், வேட்டக்குடி ராமச்சந்திரன் மகன் ராஜதுரை,27; திட்டக்குடி அடுத்த மேலுார் விநாயகம் மகன் நிவாஸ்,21; ராஜதுரை மகன் பாரதி,21; ராதாகிருஷ்ணன் மகன் நவீன்,24; மற்றும் கார்மாங்குடியை சேர்ந்த 17 வயதுடைய சிறுவன் என்பதும், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் இருந்து 1 லட்சத்து 60 ஆயிரம் மதிப்புடைய 1.600 கிலோ கஞ்சா மற்றும் ஆப்பிள் மொபைல் உட்பட 2 ஆன்ட்ராய்டு போன்கள் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இதுதொடர்பாக வழக்கு பதிந்து, சிறுவன் உள்ளிட்ட 5 பேரை கைது செய்தனர்.
இவர்களில் நிவாஸ், நவீன், பாரதி ஆகியோர் மீது ஆவினங்குடி, விருத்தாசலம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் கஞ்சா பதுக்கிய வழக்குகள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.