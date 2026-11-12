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ஸ்கூட்டர்– பைக் மோதல் வாலிபர் உட்பட 2 பேர் பலி

ஸ்கூட்டர்– பைக் மோதல் வாலிபர் உட்பட 2 பேர் பலி

ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM

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ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM

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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே ஸ்கூட்டர்–பைக் நேருக்கு நேர் மோதியதில் வாலிபர் உட்பட 2 பேர் இறந்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலுார் அரகண்டநல்லுார் அடுத்த தேவனுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீராம் மகன் உதயகுமார்,38; இவர் நேற்று (நவ.,8) மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் உள்ள தனது மனைவியை பார்க்க தனது மகன் ராம்குமார்,15; மகள் நட்சத்ரா,10; ஆகியோரை அழைத்துக் கொண்டு ஸ்கூட்டரில் வந்து கொண்டிருந்தார்.

காலை 10:30 மணிக்கு பண்ருட்டி அடுத்த சேமக்கோட்டை அருகே வந்தபோது, எதிரில் வீரப்பெருமாநல்லுார் கிராமத்தை சேர்ந்த முருகன் மகன் கரண்,26; ஓட்டி வந்த பைக், ஸ்கூட்டர் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது.

விபத்தில் உதயகுமார்,38;, கரண்,26; இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். காயமடைந்த ராம்குமார்,15; நட்சத்திரா,10; இருவரும் அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு முதலுதவி அளித்து மேல் சிகிச்சைக்காக கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

விபத்து குறித்து புதுப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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