நிலத்தகராறில் மண்டை உடைந்த மூதாட்டி சாவு கொலை வழக்கில் மேலும் 2 பேருக்கு வலை
நிலத்தகராறில் மண்டை உடைந்த மூதாட்டி சாவு கொலை வழக்கில் மேலும் 2 பேருக்கு வலை
UPDATED : நவ 20, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:40 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: நிலத்தகராறில் இரும்பு பைப்பால் தாக்கப்பட்ட மூதாட்டி, சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். அதனையொட்டி போலீசார் ஏற்கனவே பதிவு செய்த கொலை முயற்சி வழக்கை, கொலை வழக்காக மாற்றி மேலும் இருவரை தேடிவருகின்றனர்.
சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த மாமங்கலம் கொண்டாபுரத்தை சேர்ந்த சந்தோஷ்குமார் குடும்பத்திற்கும், சின்னதுரை குடும்பத்திற்கும் நிலத்தகராறு உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த 18 ம் தேதி சந்தோஷ்குமார் தனது வயலில் உள்ள போர்வெல் மின் மோட்டாரை சரி செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கு சென்ற சின்னதுரை மகன் தங்கதுரை,23; அவரது சகோதரர்கள் ராஜதுரை, பாண்டிதுரை ஆகியோர் இது எங்களுக்கு சொந்தம் எனக் கூறி, சந்தோஷ்குமாரை தாக்கினர். அதனை தடுக்க வந்த சந்தோஷ்குமாரின் தாய் லட்சுமி,60: தங்கதுரை, இரும்பு பைப்பால் தாக்கினார். அதில், மண்டை உடைந்து மயக்கமடைந்த லட்சுமியை மீட்டு, காட்டுமன்னார்கோவில் அரசு மரத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
இதுகுறித்து சந்தோஷ்குமார் மனைவி ராஜமணி அளித்த புகாரின் பேரில் சோழத்தரம் போலீசார் கொலை முயற்சி பிரிவில் வழக்கு பதிந்து தங்கதுரையை நேற்ற முன்தினம் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற வந்த மூதாட்டி லட்சுமி நேற்று விடியற்காலை 4:30 மணிக்கு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து சோழதரம் போலீசார் ஏற்கனவே பதிவு செய்த கொலை முயற்சி வழக்கை, கொலை வழக்காக மாற்றி, வழ்க்கில் தலைமறைவாக உள்ள ராஜதுரை, பாண்டிதுரை ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர்.