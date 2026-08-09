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﻿ ரேஷன் அரிசி கடத்திய 2 பேருக்கு தடுப்புக்காவல்

﻿ ரேஷன் அரிசி கடத்திய 2 பேருக்கு தடுப்புக்காவல்

ADDED : ஆக 09, 2026 03:41 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:41 AM

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கடலுார்: திட்டக்குடி, வேப்பூரில் ரேஷன் அரிசி கடத்திய 2 பேர் தடுப்புக்காவல் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

திட்டக்குடி அருகே கொறக்கைவாடியை சேர்ந்தவர் அண்ணாமலை மகன் மணிகண்டன். 37; இவர் ரேஷன் அரிசி கடத்தி வந்ததால், ஏற்கனவே 2 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோன்று, வேப்பூர் அருகே நல்லுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன், 44; ரேஷன் அரிசி கடத்தியதாக கைது செய்யப்பட்டு, கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுத்திய 3 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 3,900 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இவர் மீது ரேஷன் அரிசி கடத்தியாக ஏற்கனவே 2 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

எனவே, மணிகண்டன் மற்றும் வெங்கடேசன் இருவரின் குற்ற நடவடிக்கைகளை தடுக்கும் பொருட்டு, அவர்களை தடுப்புக்காவல் சட்டத்தில் கைது செய்ய சென்னை குடிமைப்பொருள் வழங்கல் புலனாய்வுத்துறை எஸ்.பி., கடலுார் கலெக்டரக்கு பரிந்துரை செய்தார்.

அதன்பேரில் கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் உத்தரவின்பேரில் இருவரையும் தடுப்புக்காவல் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

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