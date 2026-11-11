அரசு பஸ் டிரைவரை தாக்கி வழிப்பறி சிதம்பரத்தில் 2 வாலிபர்கள் கைது
அரசு பஸ் டிரைவரை தாக்கி வழிப்பறி சிதம்பரத்தில் 2 வாலிபர்கள் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM
சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில் அரசு பஸ் டிவைரை தாக்கி பணம் மற்றும் மொபைல் போன் பறித்த இருவரை போலீசார் கைது செய் தனர்.
சிதம்பரம் சாலியன்தோப்பை சேர்ந்தவர் சுந்தரமூர்த்தி மகன் வினோத்குமார், 36; அரசு பஸ் டிரைவர்.
இவர், கடந்த 7ம் தேதி இரவு சென்னையில் இருந்து சிதம்பரத்திற்கு பஸ்சை ஓட்டி வந்தார். பஸ் நிலையத்தில் பஸ்சை நிறுத்திவிட்டு, வினோத்குமார் பஸ் நிலையத்தில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது முதியவர் ஒருவரை, மூன்று பேர் சேர்ந்து தாக்கினர். அதனை பார்த்த வினோத்குமார், ஏன் வயதானவர்களை அடிக்கிறீர்கள் என கேட்டார்.
அதில் ஆத்திரமடைந்த மூவரும், வினோத்குமாரை கீழே கிடந்த மரப்பலகையால் தலையில் அடித்து, அவர் சட்டை பையில் வைத்திருந்த மொபைல்போன் மற்றும் ரூ.3,700 பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர்.
இதில் படுகாயம் அடைந்த வினோத்குமார் சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இது குறித்து புகாரின் பேரில், சிதம்பரம் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பஸ் நிலைய சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர்.
அதில், கிடைத்த தகவலின் பேரில், டிரைவரை தாக்கி, பணம் மற்றும் செல்போனை பறித்துச் சென்ற கொத்தங்குடியை சேர்ந்த ஆதிமூலம் மகன் இசைஅமுதன், 21; கண்ணன் மகன் முகேஷ், 21; ஆகியோரை கைது செய்தனர்.