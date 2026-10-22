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சாலை மறியலுக்கு முயற்சி பார்வையற்றோர் 20 பேர் கைது
சாலை மறியலுக்கு முயற்சி பார்வையற்றோர் 20 பேர் கைது
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 04:24 PM
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கடலுார்: கடலுாரில் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்ற பார்வையற்றோர் 20 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர உதவித் தொகையை 3,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வி்ண்மீன் பார்வையற்றோர் முன்னேற்ற சங்கம் சார்பில் கடலுார் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் நாகலி்ங்கம் தலைமை தாங்கினார். வெண்புறா பொது நல பேரவை தலைவர் குமார், விண்மீன் பார்வையற்றோர் முன்னேற்ற சங்க மாவட்ட செயலாளர் தெய்வீகன், துணைத் தலைவர் சகாதேவன் கண்டன உரையாற்றினர். பரஞ்ஜோதி நன்றி கூறினார். தொடர்ந்து, அங்கு அனுமதியின்றி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முயன்ற 20 பேரை போலீசார் கைது செய்து, பின் விடுவித்தனர்.