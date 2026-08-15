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கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் வீட்டில்  21 சவரன் நகைகள் கொள்ளை  கடலுாரில் துணிகரம் 

கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் வீட்டில்  21 சவரன் நகைகள் கொள்ளை  கடலுாரில் துணிகரம் 

ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM

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கடலுார்: கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் வீட்டில், 21 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். 

கடலுார் அடுத்த பி.வடுகப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் செல்வராஜ்,53; வானுார் கூட்டுறவு வங்கி நகை மதிப்பீட்டாளர். இவரது மனைவி பானுமதி,47; நேற்று முன்தினம் காலை செல்வராஜ் வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்றார்.

பானுமதி வீட்டு சாவியை வீட்டின் வெளியே உள்ள மின் மீட்டர் பெட்டி மீது வைத்து விட்டு கூலி வேலைக்கு சென்றார். இவர், வேலை முடிந்து மாலை 6:30 மணிக்கு வீடு திரும்பிய போது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உள் பக்கமாக பூட்டியிருந்தது தெரிந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து, பின்பக்க கதவை பார்த்த போது, திறக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உள்ளே சென்று பார்த்த போது, பீரோ திறக்கப்பட்டு 21 சவரன் நகை, 10,000 ரூபாயை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றது தெரிந்தது.

கைரேகை நிபுணர்கள் தடயங்களை சேகரித்தனர். தகவலறிந்த கடலுார், முதுநகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக நேற்று வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர். 

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