236 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் விருதையில் 4 பேர் கைது

ADDED : நவ 04, 2026 06:20 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து 236 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
விருத்தாசலம் டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் உத்தரவின்பேரில், இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு, சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் பாரதநேரு, காந்தி உள்ளிட்ட போலீசார் நேற்று (நவ.,3) இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, மணலுார் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்த முகுந்தநல்லுார் காலனியை சேர்ந்த அய்யாசாமி மகன் அஸ்வின்குமார், 21, என்பவரிடம் இருந்து 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மேலும், ராமச்சந்திரன்பேட்டை, ராமன் தெருவை சேர்ந்த பாலசுப்ரமணியன் மகன் இளையராஜா,20, என்பவரிடம் இருந்து 120 கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, இருவரையும் கைது செய்து, 220 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
இதேபோல், மேலப்பாளையூர் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் பின்புறம், 16 கிராம் கஞ்சாவுடன் பதுங்கியிருந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த ஆறுமுகம் மகன் அசோக், 21, பாண்டியன் மகன் யோகேஷ், 27, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.