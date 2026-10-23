கிருஷ்ணசாமி பொறியியல் கல்லுாரியில் 25ம் ஆண்டு வெள்ளி விழா
கிருஷ்ணசாமி பொறியியல் கல்லுாரியில் 25ம் ஆண்டு வெள்ளி விழா
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
கடலுார்: கடலுார் கிருஷ்ணசாமி பொறியியல் கல்லுாரி மற்றும் கிருஷ்ணசாமி நினைவு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் 25ம் ஆண்டு வெள்ளி விழா இரண்டு நாட்கள் நடந்தது. கிருஷ்ணசாமி கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கினார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் கல்வி அறக்கட்டளை செயலாளர் விஜயகுமார், கிருஷ்ணசாமி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைமைச் செயல் அலுவலர் கண்ணன், கிருஷ்ணசாமி கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குநர் சிரீஷா கண்ணன், இன்ஜினியர் கோகுல்கிருஷ்ணா ஆனந்த் வாழ்த்தி பேசினர். சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஆர்.எம்.கே. கல்வி குழும நிறுவனர் முனிரத்தினம், கல்லுாரிகளின் சுயநிதி கூட்டமைப்பு செயலாளர் செல்வராஜ், ஆர்.எம்.கே. கல்விக் குழும ஆலோசகர் பிச்சாண்டி, ஐ.எப்.இ.டி. பொறியியல் கல்லுாரி தலைவர் ராஜா, ஏ.கே.டி., பொறியியல் கல்லுாரி தலைவர் மகேந்திரன் ஆகியோர் மரக்கன்றுகள் நட்டு வைத்தனர். விழாவில், 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பேராசிரியர்களின் பணியை பாராட்டி பரிசு தொகை வழங்கப்பட்டது. 25 ஆண்டு கால கல்வி சாதனைகள் அடங்கிய கண்காட்சி நடந்தது. வெள்ளி விழா நினைவு சிறப்பு நினைவு இதழ் வெளியிடப்பட்டது.
இரண்டாம் நாள் விழாவில், தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லுாரி மற்றும் தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருந்தியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன செயலாளர் நீலராஜ், வி.ஆர்.எஸ். பொறியியல் கல்லுாரி தலைவர் சரவணன், ஸ்ரீ சக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி தலைவர் வெங்கடாஜலபதி அருணை சாரிட்டபிள் டிரஸ்ட் தலைவர் சுப்பிரமணியன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர். பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.