பட்டாசு தீ விபத்தில் 263 பேர் காயம் 10 வீடுகள் எரிந்து சேதம்
பட்டாசு தீ விபத்தில் 263 பேர் காயம் 10 வீடுகள் எரிந்து சேதம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் பட்டாசு தீ விபத்தில் 263 பேர் தீக்காயமடைந்தனர்.
கடலுார் மாவட்டத்தில் விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாட தீயணைப்பு துறையினர் தொடர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
இருப்பினும் மாவட்டத்தில் பட்டாசு வெடித்ததில் பலருக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டு, அந்தந்த பகுதியில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப் பட்டனர்.
இந்தாண்டு 263 பேர் பட்டாசு தீ விபத்தில் காயமடைந்தனர். கடலுார், நெல்லிக்குப்பத்தில் தலா 2 குடிசை வீடு, பண்ருட்டி, முத்தாண்டிக்குப்பம், சிதம்பரம், திட்டக்குடி, குறிஞ்சிப்பாடி, வேப்பூரில் தலா ஒரு குடிசை வீடு என, மாவட்டம் முழுவதும் 10 குடிசை வீடுகள் எரிந்து சேதமானது. 5 இடங்களில் மரங்கள் எரிந்து சேதமானது.