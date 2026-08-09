தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/﻿ ஓய்வு பெற்ற என்.எல்.சி., ஊழியர் வீட்டில் திருடிய 3 பேர் கைது

﻿ ஓய்வு பெற்ற என்.எல்.சி., ஊழியர் வீட்டில் திருடிய 3 பேர் கைது

﻿ ஓய்வு பெற்ற என்.எல்.சி., ஊழியர் வீட்டில் திருடிய 3 பேர் கைது

ADDED : ஆக 09, 2026 03:39 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 03:39 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நெய்வேலி: ஓய்வு பெற்ற என்.எல்.சி ஊழியர் வீட்டில் பணம் திருடிய, 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

நெய்வேலி, வட்டம் 27, பெருமாள் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ், 67; என்.எல்.சி. செக்யூரிட்டி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவர், கடந்த மே மாதம் தனது வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு மேலக்குப்பம் கிராமத்திற்கு சென்றார்.

அப்போது மர்ம நபர்கள் வீட்டின் ஜன்னல் கம்பிகளை உடைத்து உள்ளே சென்று, பீரோவில் இருந்த ரூ.1 லட்சத்து 65 ஆயிரம் பணத்தை திருடி தப்பினர். நெய்வேலி தெர்மல் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் நேற்று நெய்வேலி டவுன்ஷிப், வட்டம் 21, நாககன்னி அம்மன் கோவில் அருகில் தெர்மல் எஸ்.ஐ., ஜெரினா மற்றும் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது அந்த வழியாக வந்த மூன்று பேரை பிடித்து விசாரித்ததில், வட்டம் 20, வீல் சதுரம் தெருவை சேர்ந்த தாமஸ் வில்லியம், 60 ; மந்தாரக்குப்பம் கமலக்கண்ணன், 46 ; வடலுார் மதியழகன், 44; என தெரியவந்தது. இவர்கள் கோவிந்தராஜ் வீட்டில் பணம் திருடியதை ஒப்புக் கொண்டனர்.

அதையடுத்து மூன்று பேர் மீதும் வழக்குப் பதிந்து போலீசார் கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us